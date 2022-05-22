З 24 лютого минулих протиріч між Україною та Польщею більше немає – Зеленський у Раді

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 24 лютого 2022 року всі минулі протиріччя між Україною і Польщею не мають сили.

Виступаючи в парламенті України на спеціальному засіданні з участю президента Польщі Анджея Дуди, він сказав, що війною «Росія зруйнувала своєрідне «сховище» колишніх протиріч між Україною та Польщею.

«Їх більше немає. В один день стало зрозуміло, що всі протиріччя не мають сили, коли є сила такої загрози. Загрози виживанню наших народів – України, Польщі, народів Європи», – сказав Зеленський.

Він додав: «24 лютого змінило все. Змінило наші народи...Ми почали писати новий том нашої історії. Важливо – нашої спільної історії. Єдність наших народів має тривати вічність. Її ніколи більше не зможе зламати ворожнеча».

Він нагадав, що»"Польща є одним з лідерів не тільки в підтримці нашої держави, а й у захисті і просуванні санкцій, які дуже необхідні, щоб примусити Росію до миру. Абсолютна більшість поляків підтримує ембарго на енергоресурси з Росії"».

«Вірю, що лідерство Польщі допоможе на загальноєвропейському рівні затвердити те, що наші народи вже розуміють. Єдність наших народів має залишитися постійною величиною. Ні тепер, ні в майбутньому ніхто не має права порушити цю єдність. Ні наші політики, ні ворожі агенти, ні навіть члени журі на Євробаченні», – заявив президент України.

Сьогодні з візитом в Україні перебуває президент Польщі Анджей Дуда.