Суд заборонив ОПЗЖ: майно і кошти партії передадуть державі

Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.



Судове засідання відбувалося в закритому режимі. Представник партії ОПЗЖ брав участь у судовому засіданні онлайн.

«Усе майно, кошти та інші активи цієї партії суд постановив передати у власність держави. Це стосується й обласних, міських і районних організацій вказаної політичної партії, а також первинних осередків та інших структурних утворень», – повідомили у Міністерстві юстиції України.

У представників ОПЗЖ є 20 днів для оскарження цього рішення у Верховному Суді.

За даними руху «Чесно», «Опозиційна платформа – За життя» стала першою із заборонених партій, яка намагалася захищати свої інтереси під час судового розгляду справи.

«Через те, що суд не допустив журналістів на до зали засідань, аргументи сторін процесу не відомі й стануть доступними лише після оприлюднення повного рішення суду», – зазначають у «Чесно».

14 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.

Парламентська фракція ОПЗЖ складалася з 44 народних депутатів, однак після початку широкомасштабної війни Росії проти України з неї почали виходити її члени, а згодом сама фракція припинила свою діяльність.

21 квітня частина депутатів, які раніше входили до фракції ОПЗЖ, створили нову депутатську групу «Платформа за життя та мир». Її очолив Юрій Бойко. Ще частина парламентарів, які раніше входили до фракції ОПЗЖ, долучилися до депутатської групи «Відновлення України» 24 травня.

1 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, у якому пропонують законодавчо ухвалити механізм, що дозволить усунути ексдепутатів ОПЗЖ від роботи в парламенті.