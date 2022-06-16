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Суд заборонив «Партію Шарія»

За даними Мін'юсту, загалом на сьогодні суд першої інстанції заборонив діяльність дев'яти проросійських партій

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив діяльність «Партії Шарія», повідомляє пресслужба судової інстанції у фейсбуці.

Суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України.

Окрім заборони діяльності, кошти та інші активи партії, її осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

Мін'юст у фейсбуці уточнює, що загалом на сьогодні суд першої інстанції заборонив діяльність «дев'яти проросійських політичних партій і тих, чия діяльність спрямована на підрив суверенітету».

20 березня РНБО призупинила діяльність низки партій, зокрема ОПЗЖ і «Партії Шарія».

14 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.

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