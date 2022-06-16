Суд заборонив «Партію Шарія»

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив діяльність «Партії Шарія», повідомляє пресслужба судової інстанції у фейсбуці.

Суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України.

Окрім заборони діяльності, кошти та інші активи партії, її осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

Мін'юст у фейсбуці уточнює, що загалом на сьогодні суд першої інстанції заборонив діяльність «дев'яти проросійських політичних партій і тих, чия діяльність спрямована на підрив суверенітету».

20 березня РНБО призупинила діяльність низки партій, зокрема ОПЗЖ і «Партії Шарія».

14 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.