Суд у Львові заборонив проросійську партію «Соціалісти»

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова своїм рішення 13 червня заборонив діяльність партії «Соціалісти». Цю політичну силу Рада національної безпеки та оборони і Міністерство юстиції визначають як проросійську.

Згідно з оцінкою СБУ, ця партія працювала на дестабілізацію ситуації в Україні, виправдовувала дії російської влади.

Політична партія з назвою «Соціалісти» була зареєстрована Мін’юстом у січні 2015 року. Спершу її очолив представник соціалістичного руху Василь Цушко, з 2016 до 2019 року керівником цієї проросійської сили був міністр закордонних справ України (2012-2014 років), народний депутат V-VІІ скликань Леонід Кожара. З 2019 року партію очолив Євген Анопрієнко, який був пов’язаний із так званим «Комітетом спасіння України. Офіс цієї організації був зареєстрований у Москві, його координував колишній глава Адміністрації президента Андрій Клюєв, входив туди і екснардеп, оголошений у розшук, Олег Царьов.

Згідно з рішенням суду, майно партії «Соціалісти» та її осередків передаються у власність держави.

Представники партії «Соціалісти» на судове засідання не прийшли.

8 червня 2022 року колегія суддів Восьмого адміністративного апеляційного суду заборонила політичну партію «Опозиційний блок». Судом було частково задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність цієї політичної сили, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.