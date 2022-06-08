Суд вперше заборонив діяльність партії як проросійської

Суд в Україні вперше заборонив діяльність політичної партії як проросійської – про це повідомив, зокрема, рух «Чесно», оприлюднивши рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду Львова.

Цим рішенням від 8 червня суд частково задовольнив вимоги Міністерства юстиції, заборонивши діяльність партії «Опозиційний блок» на всіх рівнях. Її майно буде передано державі.

Представниця Верховної Ради в Конституційному суді, народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Совгиря прокоментувала рішення.

Читайте також: Малюська: всередині літа очікуємо перші судові рішення про заборону діяльності проросійських партій

«Перший пішов! Згідно із законом про заборону проросійських політичних партій заборонено діяльність політичної партії «Опозиційний блок», діяльність якої була раніше зупинена рішенням РНБО», – заявила вона.

14 травня Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій. Перед тим президент 20 березня ввів у дію указ РНБО про припинення діяльності низки проросійських партій, серед них і ОПЗЖ, «Наші» та «Партія Шарія». Загалом 11 політичних партій.