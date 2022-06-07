Створив 20 видань і виправдовував російську агресію: СБУ заявляє про затримання агента РФ

Служба безпеки України заявляє про затримання російського агента, який створив в Україні 20 проросійських інтернет-ЗМІ із загальною аудиторією понад 2,2 мільйона унікальних користувачів на місяць.

На цих ресурсах, за даними СБУ, він «регулярно виправдовував збройну агресію Росії».

«Зловмисником виявився мешканець Києва. Його курували спецслужби країни-агресора, щоб максимально поширити ідеї «русского мира» в нашій державі... Через ці вебресурси активно розганялася завідомо неправдива інформація про ЗСУ, дискредитувалися українські захисники», – зазначають в СБУ.

Затриманому інкримінують «виготовлення і поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною та заперечується збройна агресія росії проти України». Йому повідомлено про підозру.