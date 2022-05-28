СБУ повідомила про арешт в Україні активів «Роснефти»

Служба безпеки повідомила, що заблокувала діяльність підконтрольної Росії енергокомпанії на території України.

«Встановлено, що підприємство входило до структури кремлівської промислово-фінансової групи «Роснефть» і займалось постачанням електроенергії. При цьому одержані прибутки переправляли на територію РФ для фінансування бойових дій проти українських військ. Наразі, за матеріалами СБУ, накладено арешт на грошові активи російської комерційної структури на суму понад 20 млн грн», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, спецслужба відправила пропозиції уряду щодо націоналізації майна заблокованого підприємства, а також у взаємодії з державним регулятором призупинила дію ліцензії на постачання електроенергії до України.

«Відповідні заходи реагування не вплинуть на стабільність функціонування енергетичної галузі та кінцевих споживачів комунальних послуг в Україні», – повідомили у відомстві.

«Роснефть» перебуває під санкціями Заходу за вторгнення Росії в Україну.