Ексголова МЗС Австрії, в якої Путін гуляв на весіллі, вийшла з ради директорів «Роснефти»

Колишня міністр закордонних справ Австрій Карін Кнайсль написала заяву про відставку з посади члена ради директорів компанії «Роснефть», куди вона увійшла в червні 2021 року.

Як передає телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»), про це повідомили у самій «Роснефти», зазначивши, що заява вступила в силу з 20 травня.

«Компанія дякує Карін Кнайсль за спільну роботу протягом останніх десяти місяців», – повідомили у «Роснефти».

Крім того, повідомляється, що Кнайсль відмовилася також від продовження своїх повноважень на другий термін.

Раніше стало відомо, що компанію залишили колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер та давній приятель Путіна по роботі у Східній Німеччині Маттіас Варніг.

Карін Кнайсль очолювала зовнішньополітичне відомство Австрії у 2017-2019 роках. На посаду голови МЗС вона була номінована австрійською правою Партією свободи, яка виступала за поліпшення відносин з Росією.

У 2018 році російський президент Володимир Путін несподівано відвідав весілля Кнайсль, подарував молодятам картину, вичавку масла, самовар, а також станцював із нареченою.

«Роснефть», у якій 50% акцій належить державному «Роснефтегазу», неодноразово критикували за високі винагороди членам ради директорів компанії. Так, колишньому члену ради, ексканцлеру ФРН Герхарду Шредеру за підсумками 2019 року запропонували виплатити 600 тисяч доларів, а керуючому директору Nord Маттіасу Варнігу – 580 тисяч доларів.

Тиск на західних політиків, які беруть участь у російському бізнесі, посилився після початку війни в Україні.

«Роснефть» потрапила до списків санкцій Євросоюзу після початку російського вторгнення.

19 травня Європарламент запропонував заморозити активи Шредера через його роботу у компанії.

Варніг, який служив у східнонімецькій таємній поліції Штазі, коли Путін пув службовцем КДБ у Дрездені, після початку вторгнення потрапив у санкційні списки США.