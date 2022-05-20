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Колишній канцлер Німеччини Шредер йде з ради директорів «Роснефти»

Про причини рішення не повідомляють

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив «про неможливість продовження своїх повноважень у раді директорів» російської державної корпорації «Роснефть». Про це повідомляє сайт компанії.

Разом із ним про звільнення оголосив Маттіас Варніг – керуючий директор Nord Stream AG, який є оператором «Північного потоку – 2».

Про причини рішення не повідомляють.

Шредер очолив раду директорів «Роснефти» у 2017 році. Варніг, якого, як і Шредера, називають другом президента Росії Володимира Путіна, став членом ради у 2011 році, у 2014 році він став заступником голови ради директорів.

У Німеччині Шредера критикують через те, що він підтримує зв’язки з Росією. Критика посилилася після масштабного вторгнення Росії в Україну в лютому цього року.

Напередодні Європарламент ухвалив резолюцію із закликом внести колишнього канцлера Німеччини до списку санкцій ЄС за співпрацю з російськими державними компаніями.

Німецький Бундестаг напередодні позбавив Герхарда Шредера офісу та співробітників, залишивши йому пенсію й охорону. У бюджетному комітеті пояснювали, що Шредер не виконує жодних зобов’язань як колишній канцлер, тому немає підстав для надання йому співробітників та офісу.

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