Шредер, який хоче скасування санкцій проти Росії, переобраний головою ради директорів «Роснефти»

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер знову обраний головою ради директорів «Роснефти», повідомляється на сайті російської державної нафтової компанії.

Шредер є головою ради директорів «Роснефти» з 2017 року.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель тоді виступила з критикою рішення про призначення Шредера. Вона, зокрема, нагадала, що «Роснефть» входить до санкційного Євросоюзу.

Ексканцлер Німеччини Ґергард Шредер в інтерв’ю німецькій газеті Tagesspiegel заявив, що анексований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України, і антиросійські санкції слід скасовувати.

На це відреагував посол України в Німеччині Андрій Мельник, який назвав ці заяви Шредера «безсоромними». «Це лише крик відчаю топлобіста Кремля, який втрачає ґрунт під ногами. Навіть ця остання важка артилерія не допоможе. Україна цінує залізобетонну позицію Берліна щодо збереження санкцій і невизнання анексії», – написав він у твіттері.

При цьому український дипломат запропонував ексканцлеру укласти парі. Шредер обізвав посла Мельника у відповідь на критику його позиції щодо Криму.