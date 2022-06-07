Колишній бойовик «ДНР» намагався влаштуватися в Збройні сили, СБУ його затримала

Служба безпеки України заявляє про затримання колишнього учасника незаконного угруповання «ДНР», який намагався влаштуватися на службу до лав десантно-штурмових військ Збройних сил України.

За даними спецслужби, у 2019 році чоловік склав присягу на вірність так званій «ДНР» та упродовж року проходив військову службу у складі одного з її незаконних збройних формувань.

Наразі йому інкримінують «участь у терористичній групі чи терористичній організації» та «участь у діяльності незаконного збройного формування». Затриманому повідомили про підозру.

«Також встановлюється справжня мета «палкого бажання» фігуранта проходити військову службу в Україні. У тому числі відстежуються зв’язки ексбойовика з псевдоспецслужбами так званої «ДНР» та ймовірність його співпраці з ними», – зазначають в СБУ.

19 травня Служба безпеки України затримала брата колишнього народного депутата й ексчлена Партії регіонів Олега Царьова. За даними СБУ, він намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області та сподівався стати головою облдержадміністрації цього регіону після окупації.