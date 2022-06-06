Продали «гуманітарку» для ЗСУ на 60 млн грн: СБУ заявляє про викриття шахрайської схеми

Служба безпеки України заявляє про викриття шахрайської схеми, через яку продавали військову амуніцію з країн Заходу і товари подвійного призначення для потреб ЗСУ.

«Перебуваючи за кордоном, почали продавати західну військову амуніцію і товари подвійного призначення для потреб ЗСУ. За наявними даними, вони мінімум втричі завищували вартість продукції. Загалом за час війни фігуранти продали товарів на суму понад 60 млн грн... », – зазначають у відомстві.

Як встановило слідство, серед проданих за допомогою такої схеми гуманітарних засобів були: бронежилети, каски, наколінники, тепловізори, біноклі, оптичні приціли, безпілотні літальні апарати.

«Щоб не сплачувати митні платежі в Україні, зловмисники завозили продукцію під виглядом благодійної допомоги. Для цього підробляли документи від імені офіційних доброчинних організацій. Це дозволило їм ухилитися від сплати податків на близько 20 млн грн», – зазначають у Службі безпеки України.

За даними СБУ, шахрайську схему організувала група молодиків з Дніпропетровщини призовного віку, які після повномасштабного вторгнення РФ виїхали з України за підробленими документами.

Одному з учасників схеми уже повідомлено про підозру.

Як зазначають в СБУ, наразі вирішується питання про передачу арештованого майна на потреби ЗСУ.

19 травня Служба безпеки України заявила про викриття та ліквідацію масштабної шахрайської схеми, завдяки якій було викрадено гуманітарної допомоги на понад 12 млн гривень.