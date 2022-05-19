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Вкрали гуманітарки на понад 12 млн грн: СБУ заявляє про викриття шахрайської схеми

Вилучену в результаті спецоперації частину продукції Служба безпеки обіцяє передати ЗСУ

Служба безпеки України заявляє про викриття та ліквідацію масштабної шахрайської схеми, завдяки якій було викрадено гуманітарної допомоги на понад 12 млн гривень.

«За даними слідства, ділки намагались незаконно продати понад 1 тис. бронежилетів. Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій, через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони», – зазначають в СБУ.

Вилучену в результаті спецоперації частину продукції Служба безпеки обіцяє передати ЗСУ.

«Наразі проводяться слідчо-оперативні заходи з пошуку решти бронежилетів, а також встановлюються всі обставини та особи, причетні до протиправної схеми», – додають у СБУ.

16 травня Служба безпеки України повідомила про блокування роботи заводу у Дніпрі, який, за даними слідства, збирався відновити поставки комплектуючих для військово-промислового комплексу Росії.

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