Збирали розвіддані, планували окупацію Миколаєва: СБУ знешкодила агентурну мережу РФ

СБУ заявляє про викриття та знешкодження російської агентурної мережі, яка збирала у Миколаєві розвідувальні дані та мала забезпечити вхід диверсійно-розвідувальних груп у місто для сприяння у його окупації.

«Агентурна група була сформована резидентом під кураторством генерала російських окупаційних сил. До її складу входило п’ятеро осіб з числа місцевих жителів. Серед них жінки – колишні українські військовослужбовці із підрозділів, дислокованих у регіоні. Їх залучали для додаткової конспірації: нібито, вони не мали викликати підозри в українських силовиків», – розповідають в СБУ.

За даними спецслужби, члени агентурної мережі збирали інформацію про суспільно-політичну обстановку в регіоні та наслідки ракетних ударів по Миколаєву.

«Для отримання секретних відомостей (у тому числі позицій українських підрозділів) зловмисники намагалися «в темну» використовувати діючих військовослужбовців. Тобто випитували в них секретну інформацію нібито у дружній розмові», – зазначають в СБУ.

За даними спецслужби, частині агентурної групи обіцяли після «успішного» виконання завдань евакуацію до Криму, а іншій – керівні посади у разі окупації Миколаївщини.

Затриманим уже повідомлено про підозру у держзраді. Їм мають обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

10 травня Служба безпеки України повідомила, що оголосила підозри у держзраді начальнику зміни заводу «Азовсталь», який «здав» російській армії схему підземних тунелів, де дислокуються українські захисники Маріуполя, та депутату райради на Сумщині, який під час окупації Тростянця закликав місцевих жителів переходити на бік армії РФ, а сам підтримував її харчами і орієнтував на місцевості.