«Хотів посіяти хаос і паніку»: СБУ заявила про запобігання теракту в центрі Запоріжжя

Служба безпеки України заявила про затримання чоловіка, який готував теракт у центрі Запоріжжя – на об’єкті масового скупчення людей, – щоб «посіяти хаос і паніку».

«Вибуховий пристрій виготовив сам і замаскував його під милицю. Він вмонтував у її порожнину піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження – начинив вибухівку елементами вражаючої дії: цвяхами та болтами. Чоловік намагався «заплутати сліди» і за два дні до запланованої дати теракту прибув у Запоріжжя із західного регіону», – повідомляють у СБУ.

Служба безпеки не виключає причетності до цього російських спецслужб і наразі перевіряє цю версію.

10 травня Служба безпеки України повідомила, що оголосила підозри у держзраді начальнику зміни заводу «Азовсталь», який «здав» російській армії схему підземних тунелів, де дислокуються українські захисники Маріуполя, та депутату райради на Сумщині, який під час окупації Тростянця закликав місцевих жителів переходити на бік армії РФ, а сам підтримував її харчами і орієнтував на місцевості.