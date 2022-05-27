СБУ відреагувала на звинувачення «слуги народу» Безуглої

У Службі безпеки України відреагували на звинувачення народної депутатки фракції «Слуга народу» Мар'яни Безуглої у свій бік через журналіста та головного редактора «Цензор.нет» Юрія Бутусова.

«СБУ не вбачає необхідним давати публічну оцінку емоційним заявам окремих політиків. Водночас, звертаємо окрему увагу на те, що нинішні обставини особливо вимагають від усіх громадян єдності заради перемоги України», – наголосили у СБУ в коментарі Радіо Свобода.

У Службі безпеки також наголосили, що відомство «працює виключно в межах своїх повноважень і наразі має багато завдань, пов‘язаних із протидією російським загарбникам та забезпеченням державної безпеки в умовах війни».

Чи зверталась народна депутатка Мар'яна Безугла до СБУ з будь-якими заявами щодо діяльності журналіста Юрія Бутусова та чи реєструвались вони, у відомстві наразі не уточнили.

27 травня народна депутатка від «Слуги народу», членкиня парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Мар'яна Безугла заявила, що Служба безпеки України має відкрити справу щодо Юрія Бутусова через інформацію, яку він поширює. Вона заявила, що «якщо СБУ нічого не зробить щодо Юрія Бутусова..ніяка поступова реформа вже немає сенсу».

«Тільки перезапуск цієї гнилої структури. Повний перезапуск з частиною притомних патріотичних спеціалістів, які страждають в системі.

Іван Баканов, це ганьба», – написала вона у своєму фейсбуці.

У відповідь на це сам Юрій Бутусов написав, що заява депутатки пов'язана із його нещодавньою критикою на її адресу. Він також закликав народну депутатку звернутись до СБУ із заявою щодо його діяльності, якщо у неї «є підстави для звинувачень».

Сама Безугла у коментарях до свого посту, де їй теж пропонували написати заяву до СБУ щодо Бутусова, відповіла: «Вже було».