Бутусов заявив, що не прийме державну охорону, якщо йому її запропонують

Журналіст, головний редактор видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов не отримував наразі пропозицій щодо надання державної охорони. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

Таким чином Бутусов прокоментував заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, який висловився за надання йому охорони.

За словами журналіста, жодних пропозицій щодо охорони він не отримував, але й не планує приймати в разі, якщо вони надійдуть. Він пояснив, що не може прийняти охорону від державних органів.

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«Найбільшу загрозу моєму життю наразі становлять саме керівники держави: президент Зеленський, зокрема, голова Офісу (президента – ред.) Єрмак, голова СБУ Баканов, заступник голови Офісу президента Татаров, начальник комітету з розвідки Демченко і виконувач обов’язків голови ДБР Сухачов. Вважаю, що загрозу моєму життю я вбачаю передусім з боку цих посадових осіб, які спровокували конфлікт і продовжують намагатися мене дискредитувати і за будь-яку ціну змусити замовчати, або дискредитувати мою інформацію щодо мережі російських зрадників, російських агентів у Офісі президента, які провалили цілу низку спецоперацій ГУР МО в 2020 році», – сказав він.

Згадані ним відомства, за винятком ДБР, не коментували наразі ситуацію навколо журналіста.

Бутусов також уточнив, що Державне бюро розслідувань наразі не намагалося з ним зв’язатися після повідомлення про перевірку відео, на якому він стріляє з гаубиці.

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«У неділю написали (про кримінальне провадження – ред.), але під час робочого дня нічого не відбулося», – прокоментував він.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що проситиме надати Бутусову державну охорону. Він пояснив це побоюванням, що журналіст може стати «сакральною жертвою», хоча не уточнив, з чийого саме боку йому загрожує небезпека.

ДБР 29 листопада заявило, що «вивчає» відео, яке Юрій Бутусов оприлюднив вранці 28 листопада, у рамках кримінального провадження. На відео журналіст здійснює артилерійський постріл, присвятивши його вшануванню пам’яті жертв Голодомору. Він уточнив, що записав відео «дуже давно».

Бутусов пов’язав заяву ДБР зі своєю суперечкою з президентом України Володимиром Зеленським під час пресконференції 26 листопада.

Під час пресмарафону 26 листопада президент Володимир Зеленський звинуватив Юрія Бутусова в тому, що той нібито несе відповідальність за загибель українських військових через публікацію інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі.