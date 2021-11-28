ДБР заявляє, що не відкривало «справу» проти Бутусова

Державне бюро розслідувань не порушувало кримінальної справи проти журналіста Юрія Бутусова і закликає не втягувати відомство у політичні обвинувачення Про це заявила пресслужба ДБР.

«Кримінальне провадження порушено не проти журналіста Юрія Бутусова, а за означеним у його публікації фактом. Жодної «справи» проти Юрія Бутусова у провадженні ДБР немає і просимо не залучати ДБР до політичних обвинувачень», – запевнили у відомстві.

У ДБР наголосили, що предметом розслідування є встановлення обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї.

«У Кримінальному кодексі взагалі немає такого поняття, як справа. Є кримінальне провадження, порушене за тим чи іншим фактом, і поки нікому не висунуто підозри, воно не може бути проти будь-кого взагалі», – повідомили у відомстві.

У прес-службі додали, що ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину стали предметом розслідування.

Раніше ДБР заявило, що «вивчає» відео, оприлюднене Юрієм Бутусовим, яке той оприлюднив напередодні вранці.

У відомстві уточнюють, що відкрили кримінальне провадження за статтями про «порушення правил поводження зі зброєю» та «планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни».

Юрій Бутусов пов’язав заяву ДБР зі своєю суперечкою з президентом України Володимиром Зеленським під час пресконференції 26 листопада.

«Президент Зеленский помстився мені за свою ганебну прес-конференцію», – написав Бутусов у фейсбуці.

Раніше публікацію відео Бутусова засудило Міністерство оборони, заявивши, що вона може бути використана «як привід для ускладнення ситуації в районах проведення ООС та для звинувачень України в порушенні домовленостей щодо відведення зброї, у відсутності контролю за зброєю у військах».

Вранці 28 листопада Бутусов опублікував відео, на якому здійснює артилерійський постріл, присвятивши його вшануванню пам’яті жертв Голодомору.

Під час пресмарафону 26 листопада президент Володимир Зеленський звинуватив Юрія Бутусова в тому, що той нібито несе відповідальність за загибель українських військових через публікацію інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі.