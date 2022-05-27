«Слуга народу» Безугла хоче, щоб СБУ зайнялася журналістом Бутусовим

Народна депутатка від «Слуги народу», членкиня парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Мар'яна Безугла вважає, що Служба безпеки України має відкрити справу щодо журналіста та головного редактора «Цензор.нет» Юрія Бутусова через інформацію, яку він поширює.

«Якщо Служба безпеки України нічого не зробить щодо Юрія Бутусова, який постійно безнаказано викладає тонни інформації щодо наших військових, позицій, оперативної обстановки, розхитує, дезорієнтує і підграє Росії, вважатиму, ніяка поступова реформа вже немає сенсу... Іван Баканов, це ганьба», – заявила вона 27 травня.

У відповідь на це сам Юрій Бутусов написав, що заява депутатки пов'язана із його нещодавньою критикою на її адресу.

«Три дні тому я розкритикував законопроект депутата комітету по обороні Мар’яни Безуглої, в якому вона вимагала надати право командирам розстрілювати військовослужбовців за невиконання наказів у бойовій обстановці. Фактично це «Ни шагу назад!» і сталінський наказ 227 у виконанні «слуги народу»... Через мене Безугла вимагає «перезапуск» СБУ. Тобто все добре було в СБУ, а «гнилою» Служба є, на думку Мар’яни, через те що не робить щось зі мною, журналістом», – вважає Бутусов.

Він також закликав народну депутатку звернутись до СБУ із заявою щодо його діяльності, якщо у неї «є підстави для звинувачень».

Сама Безугла у коментарях до свого посту, де їй теж пропонували написати заяву до СБУ щодо Бутусова, відповіла: «Вже було».

У самій Службі безпеки України наразі цю ситуацію не коментували. Радіо Свобода звернулося до СБУ з запитом.