Безугла розповіла, чому Бурбі не дали підписати протокол його свідчень щодо вагнерівців

Процедура заслуховування Тимчасовою слідчою комісією не передбачає підписання протоколів свідками. Таким чином голова ТСК щодо можливого зриву затримання російських найманців ПВК «Вагнера» Мар’яна Безугла прокоментувала для Радіо Свобода заяву колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурби щодо того, що йому не дали підписати такий протокол.

Крім того, за словами народної депутатки від «Слуги народу» та заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, протокол засідання є таємним, а Бурба вже не має доступу до державної таємниці.

«Процедура заслуховування не передбачає оформлення протоколів свідків, це перше. Безпосередньо на засіданні відбувалося фіксування його свідчень. Фактично, велася стенограма засідання, але протокол самого засідання є цілком таємним. У пана Бурби вже немає доспуску до державної таємниці», – сказала вона.

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Як пояснює Безугла, протокол засідання, до якого входять доповіді всіх свідків та надані матеріали, має гриф «цілком таємно» і вона не має повноважень надавати доступ до нього, «цим займається Служба безпеки України для осіб, які перебувають на посадах».

Водночас парламентарка запевнила, що свідчення Бурби зафіксовані відповідно до правил ведення стенограм.

«Вони є надбанням парламенту, тобто перебувають у архівах парламенту», – додала Безугла.

Ексначальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба заявив напередодні у коментарі каналу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»), що не отримав можливості через більш ніж два з половиною місяці підписати текст своєї доповіді перед ТСК Верховної Ради з розслідування можливого зриву посадовими особами операції із затримання членів приватної військової компанії «Вагнер».

Бурба сказав, що «хвилюється» через те, що його доповідь або не беруть до уваги, або взагалі можуть «підробити».

В оприлюдненому 16 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

За словами ексголови ГУР Міноборони Василя Бурби, на якого посилався Bellingcat, голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню. Бурба натомість пропонував затримати операцію на чотири дні. Зрештою її вирішили перенести на п’ять днів.

Пізніше нинішній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак не міг втручатися у проведення будь-якого спеціального заходу у справі «вагнерівців».

Президент Володимир Зеленський заявляв, що планував звільнити Бурбу після свого приходу на посаду ще у 2019 році, звинувативши його, зокрема, в блокуванні пересування протестувальників під час Революції гідності.