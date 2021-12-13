Бурба каже, що йому після доповіді перед ТСК по «вагнерівцям» не дали підписати протокол із засідання

Ексначальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба заявив, що не отримав можливості через більш ніж два з половиною місяці підписати текст своєї доповіді перед Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України з розслідування можливого зриву посадовими особами операції із затримання членів приватної військової компанії «Вагнер».

«ТСК мене послухала, я все розповів, як було, виклав свою позицію, все, що я знав, і те, що я аналізував після провалу. Вийшло так, що два з половиною місяці минуло, але протокол я не можу підписати...Коли я виступав, були люди які записували мої пояснення, і я мав цей протокол підписати...Я особисто звертався до голови ТСК, але мені не дають можливість підписати протокол. Які причини – мені невідомо», – про це Василь Бурба сказав у коментарі програмі «Утро» на телеканалі «Настоящее время» (створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»).

Бурба сказав, що «хвилюється» через те, що його доповідь або не беруть до уваги, або взагалі можуть «підробити».

«Якщо я не підписав, значить, моїх свідчень немає. Або ж вони є, але мені не дають їх підписати, бо вони там займаються службовою фільсифікацією – як варіант», – припустив Бурба.

Ексачальник ГУР надав журналістам копію свого звернення в ТСК з проханням ознайомитися та підписати документ, але відповіді, як він стверджує, так і не отримав.

Радіо Свобода намагається з’ясувати у ТСК по «вагнерівцям», чи відповідають дійсності слова Бурби про неможливість підписати документ за підсумками його свідчень.

Серед нових, раніше не озвучених тез, Бурба також заявив, що йому пропонували поїхати з України – працювати в одній з країн послом, але він відмовився.

«Це було на початку 2021 року, я відмовився. Мені пропонували іншу посаду в обмін на те, що яскажу, що операції (по «вагнерівцям» – ред.) не було. Це була пропозиція від керівника спецслужб України, який був делегований, за його словами, керівником Офісу (президента – ред.). Там були не лише пропозиції поїхати, але й погрози, про які я вже розповідав», – сказав Бурба.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак казав, що не давав Василю Бурбі жодних команд.

В оприлюдненому 16 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

За словами ексголови ГУР Міноборони Василя Бурби, на якого посилався Bellingcat, голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню. Бурба натомість пропонував затримати операцію на чотири дні. Зрештою її вирішили перенести на п’ять днів.

Пізніше нинішній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак не міг втручатися у проведення будь-якого спеціального заходу у справі «вагнерівців».

Президент Володимир Зеленський заявляв, що планував звільнити Бурбу після свого приходу на посаду ще у 2019 році, звинувативши його, зокрема, в блокуванні пересування протестувальників під час Революції гідності.