Росія більше не зможе ремонтувати свої вантажні літаки, вироблені за ліцензію ДП «Антонов» – СБУ

Росія намагалась обійти раніше запроваджені санкції щодо ремонту транспортних літаків типу «Ан», вироблені за ліцензію ДП «Антонов», зареєструвавши на Близькому Сході фірму-«прокладку» (що нібито не мала стосунку до Москви), але тепер більше ніде не зможе здійснювати такий ремонт. Про це заявляють у Службі безпеки України.

У відомстві зауважують, що завдяки роботі СБУ на випередження профільні українські відомства скасували дію сертифікату техобслуговування для іноземного «посередника» країни-агресора.

«Відтепер рф не зможе ремонтувати свої вантажні літаки, вироблені за ліцензію ДП «Антонов», у жодній країні. Це суттєво вдарить по логістиці окупантів, оскільки вони використовували понад десять важких суден типу «Ан-124» для перевезення особового складу і важкої броньованої техніки в ході повномасштабного вторгнення на територію України», – зазначають у спецслужбі.

16 травня Служба безпеки України повідомила про блокування роботи заводу у Дніпрі, який, за даними слідства, збирався відновити поставки комплектуючих для військово-промислового комплексу Росії.