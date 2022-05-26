Українські правоохоронці вилучили продукцію підсанкційних російських виробників на майже 150 млн грн – ОГП

Українські правоохоронці вилучили у підсанкційних російських виробників мінеральних добрив продукцію на майже 150 млн грн. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Громадянин РФ зареєстрував в Україні декілька підприємств та керував ними за допомогою призначених керівників, у тому числі російських громадян. Службові особи цих підприємств, розуміючи неможливість ввезення в Україну товарів підсанкційних виробників, протягом 2020-2022 років підробляли документи на імпорт мінеральних добрив та кормових добавок», – зазначили в ОГПУ.

За даними слідства, така схема дозволила ввезти в Україну, а згодом і легалізувати та реалізувати тут майна на суму понад 300 млн грн, а це, як наголошують правоохоронці, завдало шкоду українській економіці та забезпечило «значні надходження» в бюджет Росії.

Кабінет міністрів 15 травня 2019 року доповнив перелік російських товарів, які заборонені до ввезення в Україну. Серед заборонених є кілька груп промислових товарів, мінеральних добрив, сільськогосподарської продукції, транспортних засобів.