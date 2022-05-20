За свободу дитини вимагали розвіддані: СБУ звільнила з російського полону сина військової ЗСУ

Служба безпеки України заявляє, що звільнила з російського полону сина військової ЗСУ: за його свободу у матері вимагали розвіддані.

«Із початком повномасштабного вторгнення РФ мати хлопчика – військовослужбовець-контрактниця ЗСУ – задля безпеки відправила його до родичів в одне з сіл на Чернігівщині. Та невдовзі село опинилося під тимчасовою окупацією, зв’язок із сином було втрачено. Через декілька днів на телефон матері надійшов дзвінок з невідомого номера. Їй повідомили, що син у полоні», – зазначають в СБУ.

За даними Служби безпеки, російські військові вимагали у матері дані щодо розташування військових об'єктів в обмін на свободу її сина.

«Жінка звернулася за допомогою до СБУ. У відповідь контррозвідники спецслужби розробили та провели успішну спецоперацію з порятунку дитини», – зазначають у відомстві.

Станом на 9 травня, за даними експертки координаційної групи з визволення полонених Генерального штабу ЗСУ Ірини Баданової, у слідчих ізоляторах російських міст Курська і Брянська може перебувати щонайменше 200 громадян України, захоплених у заручники військовими Росії під час окупації частини Київщини та інших українських регіонів.