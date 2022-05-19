Хотів окупації Дніпропетровщини: СБУ заявила про затримання брата Царьова

Служба безпеки України заявляє про затримала брата колишнього народного депутата й ексчлена Партії регіонів Олега Царьова.

За даними СБУ, він намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області та сподівався стати головою облдержадміністрації цього регіону після окупації.



«Коли прихід росіян провалився, він отримав завдання дестабілізувати ситуацію у регіоні через серію вибухів на об’єктах інфраструктури. СБУ встановила контроль за ним ще на первинному етапі та запобігла цим планам», – стверджують у Службі безпеки України.

Під час обшуків у брата Олега Царьова виявили зброю та боєприпаси, тротилові шашки, банківські картки та паспорти громадянина РФ, кажуть в СБУ.



Наразі йому оголошено про підозру за статтею «диверсія».

3 травня колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова заочно засудили до 12 років позбавлення волі. Його визнали винним у публічних закликах до змін меж території та державного кордону України та до насильницької зміни конституційного ладу.