Малюська: всередині літа очікуємо перші судові рішення про заборону діяльності проросійських партій

Після офіційної публікації закону про заборону діяльності проросійських партій Міністерство юстиції подасть судовий позов про заборону таких партій до апеляційного суду у Львові. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

«Найгучніша партія, яку розглядатиме суд, – це, безумовно, ОПЗЖ. У нас є необхідна доказова база. Тобто ми керуємося не лише рішенням РНБО, а ще й маємо докази їхньої проросійськості. Очікуємо, що такий судовий розгляд буде досить швидким. Тому що закон, ухвалений Верховною Радою, встановлює дуже стислі строки для розгляду справи судом: максимум один місяць як для установ першої інстанції, так і апеляційної. Відповідно, якщо Львівський адміністративний апеляційний суд дотримається строків, встановлених законом, – вже всередині цього літа ми матимемо перші результати по кільком проросійським партіям», – повідомив Малюська.

Щодо ОПЗЖ – за наявності позитивного рішення суду партія припинять своє існування і буде виключена з реєстру політичних партій України, додав Малюська.

При цьому він запевнив, що навіть, поки рішення суду не вступить у дію, функціонувати проросійські партії в Україні не зможуть.

«До нас іноді надходять рішення керівних органів цих політичних партій про реєстрацію тих чи інших змін. Втім ми цього не робимо, адже партія не може функціонувати на період її призупинення. По кожній політичній партії буде окремий судовий процес. Врешті-решт, наша перевага над країною-агресором у тому, що ми не «зачищаємо» політичне поле грубо, з порушення процедурних норм, як це практикують у тоталітарних державах. Нам же потрібні правові механізми, тому що це не тільки цінність демократії, але й можливість для політичних партій оскарження рішення у міжнародних судах», – сказав міністр.

14 травня Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій. Перед тим президент 20 березня ввів у дію указ РНБО про припинення діяльності низки проросійських партій, серед них і ОПЗЖ, «Наші» та «Партія Шарія». Загалом 11 політичних партій.