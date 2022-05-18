Наркотики і незареєстрована зброя: депутат ОПЗЖ влаштував сутичку з ДБР

Депутат Кропивницької міськради від «Опозиційної платформи – За життя» влаштував сутичку із працівниками Державного бюро розслідувань, коли вони намагались його затримати.

«Депутат почав чинити жорсткий фізичний опір правоохоронцям. Щоб уникнути затримання, попросив доправити його до лікарні через погане самопочуття. Працівники ДБР виявили у депутата незареєстровану зброю з боєприпасами та наркотичні речовини, а також зафіксували ознаки наркотичного сп’яніння», – зазначають у Державному бюро розлідувань.

Щодо депутата відкрили кримінальне провадження за статтею «незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами». Окрім того правоохоронці перевіряють інформацію щодо його ймовірної причетності до колабораційної діяльності.

4 травня голова депутатської фракції «Платформа за життя та мир» (сформованої із частини ексчленів фракції ОПЗЖ) Юрій Бойко у коментарі Радіо Свобода заявив, що наявність серед депутатів ОПЗЖ усіх рівнів підозрюваних у державній зраді, колабораціонізмі і коригуванні вогню зумовлена тим, що «на війні завжди будуть як герої, так і покидьки».

За словами Бойка, «більшість депутатів ОПЗЖ лишился вірними своїй державі», а частина із них, як стверджує він, вступила до тероборони чи займається вирішенням гуманітарних питань.

3 травня Рада законодавчо заборонила діяльність проросійських партій в Україні. Документ підтримали 330 народних депутатів. Серед них – 17 колишніх членів фракції ОПЗЖ.