У Раді хочуть створити механізм для усунення ексдепутатів ОПЗЖ від роботи

Верховній Раді пропонують законодавчо ухвалити механізм, що дозволить усунути ексдепутатів ОПЗЖ від роботи в парламенті. Відповідний законопроєкт співаавторства представників фракції «Слуга народу» та депутатської групи «Партія «За майбутнє» зареєстрували у Раді 1 червня.

Документ передбачає внесення змін до регламенту роботи парламенту і пропонує на період зупинення/призупинення діяльності будь-якої політичної партії, що сформувала у Раді депутатську фракцію, позбавляти її чинних чи колишніх членів права брати участь у:

пленарних та урочистих засіданнях Верховної Ради,

парламентських слуханнях,

засіданнях Погоджувальної ради, комітетів, підкомітетів, тимчасових слідчих та тимчасових спеціальних комісій,

роботі лічильної комісії і офіційних парламентських делегацій України.

Рішення про це Верховна Рада, згідно з текстом законопроєкту, має виносити за скороченою процедурою після отримання відповідного висновку регламентного комітету щодо таких депутатів.

Наприкінці квітня депутатська група «Партія «За майбутнє» уже озвучувала таку ідею, однак у вигляді звернення до спікера Руслана Стефанчука та голови регламентного комітету Сергія Кальченка.

У коментарі Радіо Свобода голова депутатської фракції «Платформа за життя та мир» Юрій Бойко тоді заявив, що ініціатива низки депутатів усунути ексчленів ОПЗЖ від роботи у Верховній Раді суперечить Конституції України, тому не буде успішною.

20 березня РНБО призупинила діяльність низки партій, зокрема ОПЗЖ і «Партії Шарія».

14 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.

Парламентська фракція ОПЗЖ складалася з 44 народних депутатів, однак після початку широкомасштабної війни Росії проти України з неї почали виходити її члени.

21 квітня частина депутатів, які раніше входили до фракції ОПЗЖ, створили нову депутатську групу «Платформа за життя та мир». Її очолив Юрій Бойко.

Ще частина парламентарів, які раніше входили до фракції ОПЗЖ, долучилися до депутатської групи «Відновлення України» 24 травня.