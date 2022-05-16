Шуфрич підтвердив, що виїхав з України, але обіцяє повернутись

Народний депутат України, член депутатської групи «Платформа за життя та мир» Нестор Шуфрич у коментарі Радіо Свобода підтвердив, що наразі перебуває за межами України, але запевняє, що до 23 травня включно повернеться.

«13 травня (вперше за три місяці війни) я справді перетнув державний кордон, маючи на те усі законні підстави. По-перше, я – батько трьох неповнолітніх дітей (3-х, 5-ти і 9-ти років). По-друге, я оформив виїзд у встановленому для воєнного часу порядку. За цей час, що перебуваю за кордоном, матиму консультацію лікаря для однієї зі своїх дітей, а також планую відвідати дві країни ЄС. Повернуся до 23 травня включно. Не для того я був в Україні три місяці війни, щоб зараз втекти», – відповів він на запитання Радіо Свобода.

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Окрім того, Шуфрич наголосив, що за увесь час повномасштабної війни в Україні, відвідав усі пленарні засідання Верховної Ради, крім одного, коли він брав офіційний лікарняний через погане самопочуття.

16 травня з’явилась інформація про те, що народний депутат, член депутатської групи «Платформа за життя та мир» Нестор Шуфрич перетнув державний кордон України із Румунією.