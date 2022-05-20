«Виправдовував збройну агресію Росії»: блогер-мільйонник з РФ отримав підозру від прокуратури

Українська прокуратура повідомила про підозру російському блогеру-мільйоннику, який, за даними слідства, називає себе «головним спікером війни» і виправдовуває збройну агресію РФ проти України. Про це зазначає Офіс генерального прокурора.

«Чоловік, який народився та проживав у місті Суми, у 2014 році виїхав у РФ... За його словами, він допомагає росіянам «мобилизоваться и держать информационный удар». Виправдовуючи поразки військових РФ, він розповсюджує класичні фейки російської пропаганди», – зазначають у Офісі генерального прокурора.



Правоохоронці не називають імені, але, судячи з оприлюднених деталей, йдеться про блогера Юрія Подоляку.

4 травня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова закликала українських політиків «збавити емоції» з приводу затримання проросійського блогера Анатолія Шарія, щоб не нашкодити процедурі його екстрадиції.

В Україні Шарія підозрюють у держзраді та «порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». Його затримали у Іспанії 4 травня.