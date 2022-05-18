Австралія запровадила нові санкції проти російських пропагандистів, «фабрик тролів» і Киви

Уряд Австралії запровадив нові санкції проти російських пропагандистів, які намагалися легітимізувати військове вторгнення Росії в Україну, а також політичних діячів і діячів безпеки та організацій, які підтримували вторгнення.

«Російський уряд проводить широку кампанію дезінформації як всередині Росії, так і за її межами. Ми включили до санкційного списку 11 осіб і 12 організацій за пропаганду російської пропаганди та дезінформації, спираючись на заходи, які вже були вжиті проти 32 пропагандистів у березні 2022 року. Серед них особи російської медіа-індустрії, які пропагують неправдиві наративи російського уряду», – йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті МЗС Австралії.

Австралійський уряд також запроваджує цілеспрямовані фінансові санкції проти організацій, зокрема «фабрик тролів», які створюють і поширюють дезінформацію в інтернеті, багато з яких пов’язані з російськими спецслужбами.

Серед організацій, які потрапили під санкції за їхню роль у вторгненні Росії, є приватна військова компанія «Вагнер», яку називають приватною армією президента Росії Путіна.

«Чотири особи, які потрапили під санкції за підтримку вторгнення, – це Олександр Чупрян, виконувач обов’язків міністра надзвичайних ситуацій Російської Федерації; Сергій Корольов, перший заступник директора Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії; Микола Богдановський, перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил Росії; та Ілля Кива, колишній проросійський депутат українського парламенту», – повідомляють в австралійському дипломатичному відомстві.

Загалом Австралія запровадила санкції проти 827 фізичних та 62 юридичних осіб через військове вторгнення Росії в Україну.

На початку травня влада Австралії розширила санкції проти Росії. Під новий пакет обмежень потрапили 75 депутатів Держдуми РФ, 32 так званих «міністри» ОРДЛО, а також російський телеведучий Володимир Соловйов.

Австралія однією з перших почала вводити санкції проти Росії після вторгнення російських військ на територію України 24 лютого. Було заборонено в’їзд в країну президенту Володимиру Путіну, міністру закордонних справ Сергію Лаврову, голові Міноборони Сергію Шойгу та іншим.

Також Австралія заборонила Росії імпортувати предмети розкоші з країни. Діє заборона експорту в Росію глинозему та алюмінієвих руд.

У відповідь Росія визнала Австралію «недружньою» країною.