Малюська: зараз тривають 16 судових процесів щодо заборони проросійських партій

У Восьмому апеляційному адміністративному суді у Львові наразі одночасно тривають 16 судових процесів щодо заборони проросійських політичних партій, повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

«Щодо шести політичних партій рішення вже ухвалене, щодо наступних – ми очікуємо на ухвалення рішень уже найближчим часом. Щодо тих, які вже заборонені судом першої інстанції, то безумовно, то найгучніша – це партія «Наші», очолювана паном Мураєвим», – сказав Малюська 15 червня в ефірі національного телемарафону.

«Там є рішення суду першої інстанції, зараз чекаємо, чи подадуть вони апеляційну скаргу», – додав він.

Малюська також повідомив, що цього тижня буде розгляд щодо інших партій: «Опозиційна платформа – За життя», «Партії Шарія».

«Можливо, цього тижня будуть рішення вже і щодо цих політичних партій. Окрім низки інших, які вирішального значення в політичному житті України не відігравали, але і щодо них виносяться рішення про заборону, зокрема, це ті політичні партії, які фігурували в рішенні РНБО, яка зупинила діяльність (це рішення буде введено в силу указом президента) 11 політичних партій», – сказав міністр.

За словами Малюськи, громадянам, які захочуть у майбутньому реєструвати нові проросійські політичні партії, зробити це буде набагато складніше.

«А в чому сенс? Якщо вони сповідуватимуть проросійськість, то ми подамо ще один, два, три, 10 позовів із таким самим результатом. Створювати партії – це складно, ресурсно й дорого. Створювати партії, а ми їх будемо закривати? Ну, можемо пограти в таку гру, в «кота й мишку», – заявив голова Мін’юсту.

Цього тижня Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова своїм рішення заборонив діяльність партії «Соціалісти» і партії колишнього народного депутата Євгена Мураєва «Наші».

20 березня РНБО призупинила діяльність низки партій, зокрема ОПЗЖ і «Партії Шарія».

14 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.