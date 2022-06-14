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Суд заборонив діяльність партії Мураєва «Наші»

Залитий фарбою банер із фото Євгена Мураєва у Тернополі (фото архівне)

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив діяльність партії колишнього народного депутата Євгена Мураєва «Наші».

Як йдеться у повідомленні на сайті суду, 14 червня колегія суддів завершила розгляд відповідної адміністративної справи.

«Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії «Наші»; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави», – йдеться в повідомленні.

Це вже четверта заборонена проросійська партія в Україні. Як повідомляє рух «Чесно», сьогодні суд розглядатиме справи стосовно ще 4 партій.

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