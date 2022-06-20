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Окупанти добудували переправу у Харківській області і можуть її використовувати – «Схеми»

Переправа через річку Оскіл біля тимчасово окупованого селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області, 19 червня 2022 року

Російські військові добудували понтонну переправу через річку Оскіл біля тимчасово окупованого селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області і можуть її використовувати. Про це свідчить супутниковий знімок від 19 червня, який є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода).

Супутник Planet Labs зафіксував добудовану переправу поруч зі зруйнованим залізничним мостом.

Військові експерти, яким журналісти показали знімки, дійшли висновку, що активні будівельні і монтажні роботи завершені, а сама будівельна платформа з катерами відведена на безпечну відстань. Ця переправа, за їхніми словами – це альтернатива залізничному мосту, який наразі не функціонує.

Супутниковий знімок добудованої російськими військовими переправи від 19 червня 2022 року
Супутниковий знімок добудованої російськими військовими переправи від 19 червня 2022 року

Процес зведення понтонної переправи супутник зафіксував 3 червня, про що раніше повідомляли «Схеми».

Також журналісти тоді проаналізували супутникові знімки цієї території за інші дати. Станом на 26 травня будівельних робіт зафіксовано не було. Перші ознаки з’явилися 30 та 31 травня.

Російські військові будують понтонну переправу через річку Оскіл, 3 червня 2022 року
Російські військові будують понтонну переправу через річку Оскіл, 3 червня 2022 року

Раніше у Генштабі Збройних сил України повідомили, що в цьому регіоні армія РФ «посилено відновлює транспортну інфраструктуру та наводить понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях».

Куп’янськ-Вузловий підпорядковується місту Куп’янськ. Згідно з даними карти Liveuamap, селище було окуповане армією РФ щонайменше з 2 березня.

Саме місто Куп’янськ російські військові захопили у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 27 лютого міський голова Геннадій Мацегора повідомив, що провів перемовини з військовими російської армії і здав їм місто, нібито, через погрози збройного нападу. Згодом СБУ повідомила йому про підозру та відкрила щодо нього кримінальне провадження. Як йдеться в повідомленні СБУ, йому інкримінують статті «державна зрада» і «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

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