Українські військові зруйнували ще одну російську понтонну переправу на Луганщині – Гайдай

Українські військові знищили ще одну російську понтонну переправу на Луганщині, повідомив в телеграмі голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



«Окупанти прокладали понтонний міст для форсування річки на Луганщині. Навколо того місця вже було більш ніж достатньо спаленої російської техніки. Серед ночі воїни ССпО України замінували понтон, що дозволило відправили в повітря чергову ворожу переправу», – написав він і оприлюднив відео знищення переправи.

При цьому Гайдай не уточнив, де саме була збудована переправа.

На Луганщині задля форсування річки Сіверський Донець російські війська неодноразово зводили тимчасову переправу, але її щоразу знищували ЗСУ.