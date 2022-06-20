У британській розвідці розповіли, з чим повʼязані проблеми ВПС Росії

У Міністерстві оборони Британії пояснюють, чому російські ВПС у війні проти України не можуть отримати повну перевагу в повітрі і показали «низькі результати».

«ВПС не можуть отримати повну перевагу в повітрі..Деякі з основних причин їхніх труднощів перегукуються з причинами труднощів російських сухопутних військ. Протягом багатьох років більша частина російської повітряної бойової підготовки, швидше за все, була чітко розроблена та розроблена, щоб справити враження на високопосадовців, а не розвивати динамічну ініціативу серед екіпажів», – повідомляють у Міністерстві оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

У спецслужбі зауважують, що, попри наявність в Росії відносно сучасних і боєздатних бойових літаків, її військово-повітряним силам практично не вдалося розвинути інституційну культуру та навички, необхідні для її персоналу, щоб задовольнити прагнення Росії забезпечити більш західний стиль.



«Сучасна повітряна кампанія. Це призвело до того, що на сухопутні війська, які виснажуються, припадає більша, ніж планувалося, вага зусиль; і на крилаті ракети, запаси яких, ймовірно, закінчуються», – додають у розвідці.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».