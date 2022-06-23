Ракетні удари, цілодобовий штурм Сєвєродонецька і обстріли Лисичанська – Гайдай про ситуацію на Луганщині

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляє про ракетні удари по низці населених пунктів області, штурм Сєвєродонецька та обстріли Лисичанська.



«Ситуація вкрай важка. Росіяни позбирали всі резерви – війська, техніку – навіть з новоокупованих територій. І все це направили на штурм Сєвєродонецька та напрямку Золоте-Тошківка. Росіяни мають, на жаль, успіх з боку Тошківки – їм вдалося просунутися на декілька населених пунктів. У Сєвєродонецьку цілодобово обстрілюють всі позиції наших захисників. Лисичанськ обстрілюється з важкого озброєння, у місті зараз дуже небезпечно, але «тиху» евакуацію там продовжуємо», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Він додав, що російські війська минулої доби завдали авіаційних ударів по Верхньокам’янці, Сєвєродонецьку та Сиротиному, авіаційно-ракетних ударів – по Гірському.

У Генштабі 22 червня повідомили, що на Луганщині російські війська заволоділи населеними пунктами Лоскутівка, Рай-Олександрівка, ведуть штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 16 червня повідомив, що російські війська намагаються атакувати Луганщину одночасно на девʼяти напрямках. Російські посадовці вже кілька разів заявляли про захоплення Луганщини «найближчим часом», але російським силам досі це не вдалося.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації». Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною для забезпечення сухопутного коридору до окупованого Криму та отримання виходу в Придністров’я.