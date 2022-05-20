Голова Луганської ОВА відповів на заяву Шойгу про взяття Росією області під контроль «найближчим часом»

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай назвав «нісенітницею» заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який 20 травня сказав, що російські військові близькі до взяття під контроль усієї території Луганської області України.

«Такий собі міністр оборони, якщо не розуміє термінів своїх «військових операцій». Воюємо з «профі». Озвучена сьогодні нісенітниця – лише для відводу очей росіян, щоб ті не розуміли реального стану справ про те, що їхнє рашистське військо програє… Орки перемог не мають і з жахом чекають на наш контнаступ, який супроводжуватиметься процесом деокупації наших територій. Всіх наших територій», – написав Гайдай у телеграмі.

Голова ОВА додав, що Луганщина нині – «найгарячіша точка України», область стримує ворога від подальшого просування в інші регіони.

«Обстріли мирних населених пунктів орки посилили, вони продовжують дотримуватися тактики «випаленої землі», бо інакшим шляхом захопити наші території не можуть», – додав він.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 20 травня заявив, що російські військові близькі до взяття під контроль усієї території Луганської області України. За його словами, «наближається до завершення звільнення «Луганської народної республіки».

Наразі російські війська контролюють приблизно 90 відсотків території Луганської області. Американські фахівці з ISW раніше писали, що взяття Сєвєродонецька буде пріоритетним завданням російських військ найближчим часом після того, як провалився план широкого оточення всього угруповання українських військ на Донбасі.

З кінця березня російські війська вели наступ із півночі – з Харківської області, і з півдня, із Запорізької, прагнучи оточити велике угруповання українських військ у Донецькій і Луганській областях. Проте зараз цей наступ фактично зупинився.

За оцінкою ISW, замкнути кільце оточення наявними силами навряд чи можливо. На думку аналітиків, у російської армії фактично закінчилися боєздатні резервісти. Раніше британська розвідка виступила із твердженням, що наступ Росії на Донбасі «втратив темп і значно відстав від графіка».