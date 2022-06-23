Маляр пояснила, чим шкідливі дописи про «хороші новини з Херсона» і «взяття вулиць»

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розкритикувала тих, хто «розголошує або спотворює інформацію про деталі військової операції до того, як про це заявили офіційні джерела».

«Двоє колишніх нардепів і один чинний почали писати про зброю, яка застосовується на Херсонському напрямку, про хороші новини з Херсона, про зайняті вулиці в Херсоні тощо. І цим шкодять ЗСУ», – наголосила вона.

За словами Маляр, під час війни військова інформація свідомо подається офіційно із запізненням у часі, щоб не ускладнювати виконання військовими поставлених завдань.

«Навіть якщо у вас є свої джерела інформації на фронті, не треба писати у соцмережах деталі військових операцій ЗСУ. Тим більше, що джерела на тактичному рівні не володіють всією ситуацією вцілому, бо мають уяву лише про фрагмент», – зауважила Маляр.

Увечері 22 червня колишній народний депутат Віталій Купрій заявив із посиланням на «два незалежні джерела», що ЗСУ, нібито, «зайняли чотири вулиці Херсону». Пізніше (після шквалу критики) він видалив цей пост.

Того ж дня іще один колишній парламентар Ігор Мосійчук написав, що рекомендує «уважно слідкувати» за Херсоном і «очікувати гарних новин». Пізніше у відповідь на критику заступниці міністра оборони Мосійчук заявив, що вважає її слова на свою адресу некоректними.

22 червня оперативне командування «Південь» повідомило, що на Херсонщині є контрнаступальні дії, які дозволяють ЗСУ «суттєво» просуватися в східному напрямку.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто – в окупації.