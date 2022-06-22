У Херсонській ОВА пояснили, навіщо люди мають якнайшвидше залишити окупований регіон

Українська влада закликає цивільних людей якнайшвидше залишити окуповані території Херсонщини для того, щоб Збройним силам України було легше звільнити регіон. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

«У той час, коли іде звільнення нашої рідної землі, люди не повинні потрапляти під обстріли. Їх хочуть убезпечити (в тому числі від терористичних актів окупанта і бойових дій, які можуть зачепити мирне населення). Бо в Херсоні деякі промислові бази окупанти вже починають готувати до вуличних боїв», – пояснив Хлань.

Водночас, за його словами, виїхати з окупованої Херсонщини наразі «доволі дорого».

«Тільки перевізник бере, якщо ми кажемо про евакуацію через Бердянськ, беруть 5 тисяч гривень із людини. А ще й на блокпостах російські військові можуть здирати певні хабарі, а якщо грошей немає, можуть певні коштовності забирати. А евакуація через Крим взагалі: якщо у людей є бажання повернутися в Україну, то ви розумієте, який це потім великий шлях і скільки це буде коштувати», – каже Хлань.

Раніше сьогодні керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що на Херсонщині тривають контрнаступальні дії, які дозволяють ЗСУ «суттєво» просуватися в східному напрямку.

14 червня голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута в ефірі Радіо Свобода заявив, що впродовж двох тижнів українські військові мають тактичні успіхи після контрнаступальних дій в області.

Крім того, Херсонська міська рада 11 червня повідомила, що Збройні сили України ведуть контрнаступальні дії в напрямку Киселівки, Солдатського та Олександрівки. Селище Таврійське перебуває повністю під контролем влади України, зазначили в міськраді Херсону.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто – в окупації.