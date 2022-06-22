На Херсонщині є контрнаступальні дії, ЗСУ «суттєво» просуваються – ОК «Південь»

На Херсонщині є контрнаступальні дії, які дозволяють ЗСУ «суттєво» просуватися в східному напрямку, повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.



«Дійсно, ми маємо певні успіхи, є контрнаступальні дії, які суттєво просувають нас в східному напрямку. Але ми не оголошуємо населені пункти, які звільнили. Тому що в умовах цієї війни дуже важливо звільнити, закріпитись і посунути ворога настільки, щоб він не міг покривати потужними і дуже жорстокими артилерійськими, мінометними ударами звільнений населений пункт. Тому що у місцевого населення, яке потерпало від окупації, одразу складається хибне враження, що вони не мають захисту. А ми робимо так, щоб вони відчули присутність ЗСУ і відчули себе у безпеці», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.



Наталія Гуменюк також зауважила, що на Херсонщині – «дуже потужний партизанський рух».



«Дуже вдячні за той партизанський рух, яким вони тримають в насторозі окупантів. Партизани постійно демонструють, що Херсон, Херсонщина – це Україна», – додала вона.

14 червня голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута в ефірі Радіо Свобода заявив, що впродовж двох тижнів українські військові мають тактичні успіхи після контрнаступальних дій в області.

Крім того, Херсонська міська рада 11 червня повідомила, що Збройні сили України ведуть контрнаступальні дії в напрямку Киселівки, Солдатського та Олександрівки. Селище Таврійське перебуває повністю під контролем влади України, зазначили в міськраді Херсону.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто – в окупації.