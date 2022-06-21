Росія заявляє, що почала трансляцію російських телеканалів по окупованій Херсонщині

Росія заявляє, що переналаштувала комунікаційну інфраструктуру в українській Херсонській області і тепер транслює російські телеканали на регіон.



«Фахівці підрозділів зв'язку Збройних сил РФ підключили і переналаштували останню з семи телевеж в Херсонській області для трансляції російських телеканалів», – йдеться в повідомленні Міноборони РФ у російській соцмережі «ВКонтакте».



«Підключення сьомої вежі розширило мережу мовлення на весь регіон і дало можливість транслювати 24 російські телеканали по всій його території», – додали в російському міністерстві.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати підтвердження цього повідомлення. Українська влада наразі цих заяв не коментувала.

У травні повідомлялося, що в окупованому Росією Маріуполі запустили три автозаки, на яких встановлені великі екрани – вони транслюють передачі російського телебачення.

Наприкінці травня російські окупанти відключили зв’язок на півдні України. У Держспецзвʼязку України констатували, що найближчим часом відновити звʼязок не вдасться, оскільки було «втручання представників окупаційного режиму в роботу обладнання».

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто – в окупації.

25 травня російський президент Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України. У Офісі президента України назвали це «юридично нікчемним» документом, який потрібен Путіну винятково як «елемент тотального пропагандистського впливу» на внутрішню аудиторію.