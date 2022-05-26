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В окупованому Маріуполі їздять автозаки з екранами і показують російське телебачення

У МНС РФ називають це «мобільними комплексами інформування населення». Фото ілюстративне

У окупованому російськими військами Маріуполі МНС Росії запустило три автозаки, на яких встановлені великі екрани – вони транслюють передачі російського телебачення.

У МНС РФ називають це «мобільними комплексами інформування населення».

Раніше у соцмережах з'явилися відео цих автомобілів на тлі зруйнованих будівель.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка (він не перебуває в окупованому місті), також було встановлено 12 телевізорів з діагоналлю 75 дюймів у всіх місцях масового скупчення людей.


«Практично протягом трьох місяців жителі Маріуполя перебували в інформаційному вакуумі через відсутність енергопостачання. Для доведення оперативної інформації рятувальники МНС Росії розгорнули три мобільні комплекси інформування та оповіщення населення. Один з таких комплексів встановлений стаціонарно, два інші курсують містом», – повідомляє російська агенція «ТАСС» із посиланням на МНС Росії. Стверджується, що такі «комплекси» працюють також в інших тимчасово окупованих російськими військами районах Донецької області, зокрема у Волновасі та Краснолиманському районі.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.

Маріуполь: Життя в окупованому місті руїн
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Маріуполь: Життя в окупованому місті руїн

Минулого місяця президент Росії Володимир Путін оголосив «звільнення» міста Маріуполя «успішним». Оскільки житлові райони міста зазнали сильних руйнувань, а економічне життя перебуває в занепаді, це боротьба за виживання для приблизно 100 000 втомлених війною жителів, яких чекає невизначене майбутнє.

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