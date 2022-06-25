Як Україні продати врожай? Скільки Росія привласнила зерна?

«Не використовуйте пшеницю, основний продукт харчування як зброю війни», – розблокувати порти і пустити українську пшеницю на світовий ринок закликав політиків Папа Римський. Голова Європейської ради звинуватив Росію у зерновій кризі та назвав дії Кремля боягузтвом. «Кремль також націлений на зерносховища та краде зерно в України, при цьому перекладаючи провину на інших. Це боягузтво», – заявив Шарль Мішель. У Кремлі усі звинувачення ЄС відкидають. У МЗС Росії запропонували українське зерно в обмін на зняття санкцій. Президент Росії звинувачує Україну, за його логікою – мінування Україною своїх портів та акваторії Чорного моря не дають змоги вивезти українське зерно. Це шантаж, Путін сподівається, що «світ поступиться йому та скасує санкції», – заявив Ентоні Блінкен, держсекретар США.

Журналісти Крим.Реалії поспілкувалися з фермерами та виноробами на півдні України. Як вони збирають урожай? І чи є можливість його вивезти та продати?