Російські танкери возять нафту під прапором Ліберії та сертифікуються в Індії – ЗМІ

Нафтові танкери російської компанії «Совкомфлот» продовжують ходити до портів Європи, незважаючи на західні санкції. Для обходу обмежень «Совкомфлот» розмістив дочірні компанії на Кіпрі та в ОАЕ, його танкери плавають під прапором Ліберії, а їхня безпека сертифікується в Індії. Про це розповідають Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) та агентство Reuters.



У травні 2022 року OCCRP виявив понад 18 танкерів «Совкомфлоту», які продовжували здійснювати рейси, незважаючи на санкції, введені проти компанії через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У середньому кожен із них перевозить нафту на 240 мільйонів доларів. Розслідувачам вдалося відстежити шість танкерів «Совкомфлоту», які прямували до США, Італії, Данії та Нідерландів або перебували в їхніх портах.



Розслідувачі з'ясували, що «Совкомфлот» обходить санкції, здійснюючи операції через дочірні компанії на Кіпрі та в ОАЕ та плаваючи під прапором Ліберії. Таким чином, на думку фахівця з міжнародної політики та фінансів Рікардо Соареса, «Совкомфлот» продовжує заробляти іноземну валюту, чого «відчайдушно потребує Росія».



Прес-служба Євросоюзу не пояснила, чому після введення санкцій судна «Совкомфлоту», як і раніше, можуть заходити до європейських портів.



За інформацією Reuters, після запровадження санкцій західні компанії відмовилися сертифікувати безпеку нафтових танкерів «Совкомфлоту». Наразі судна, які перебувають під управлінням дубайської дочірньої компанії «Совкомфлоту», підтверджують свою безпеку в Індії. За даними індійської сертифікаційної компанії IRClass, вона підтвердила безпеку понад 80 суден «Совкомфлоту». У квітні та травні 2022 року більшість танкерів компанії була переведена під IRClass.



Сертифікація підтверджує, що судна – безпечні та мореплавні, вона необхідна для забезпечення страхування та доступу до портів.



Після російського вторгнення в Україну США та країни Євросоюзу запровадили санкції проти «Совкомфлоту» – найбільшої судноплавної компанії Росії. На повну силу вони вступили наприкінці березня у США та у середині травня у Євросоюзі.

На початку червня Євросоюз ухвалив шостий пакет санкцій у відповідь на російське вторгнення в Україну. Він передбачає заборону ввезення нафти з Росії морським шляхом.



Китай та Індія в рази збільшили закупівлю російських енергоносіїв після рішення США та Євросоюзу про запровадження ембарго на російську нафту та вугілля. Як стверджують трейдери, Росія продає паливо азіатським країнам зі знижкою до 30%.