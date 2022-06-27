Операція на Зміїному триває, ЗСУ завдали по ньому понад 10 ударів – ОК «Південь»

Операція Збройних сил України проти російських військ на острові Зміїний триває, повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк на брифінгу 27 червня.

«Цієї ночі було завдано понад 10 влучних уражень по острову. Ми дорозвідуємо результати, але вже зараз маємо перший звіт, що вчергове вражений ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс «Панцир-С1», – сказала вона.

За даними командування, в Чорному морі триває шторм.

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«Сили природи на нашому боці. Але ворог все одно залишив два ракетних кораблі на чатуванні, вони несуть на собі 16 крилатих ракет, споряджених і спрямованих на територію України», – повідомила Гуменюк.

Напередодні речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що розвідка уточнює результати «активних дій сил ЗСУ під час військової операції на острові Зміїному».

Острів Зміїний у Чорному морі перебуває під тимчасовою російською окупацією, починаючи з атаки РФ у перші дні повномасштабної війни. Час від часу українська сторона повідомляє про враження російських сил на острові чи поруч. Зокрема 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря був уражений російський буксир «Василий Бех». Це сталося під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту Росії.