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Вісім людей поранені на Одещині через нічний ракетний удар – ОК «Південь»

Ракета Х-22 була випущена з російського літака Ту-22 з напрямку окупованого Криму (фото ілюстраційне)

Вісім людей, зокрема одна дитина, поранені внаслідок нічного ракетного удару російських військ по Одещині, повідомила міська рада Одеси з посиланням на оперативне командування «Південь». Раніше повідомляли про шістьох поранених.

«Внаслідок влучання крилатої ракети Х-22, випущеної з ворожого літака Ту-22 з напрямку тимчасово окупованого Криму, у житловому кварталі одного з сіл Одеського району сталося загорання трьох приватних будинків та присадибних будівель на загальній площі 500 кв. м. За уточненими даними, легкі осколкові поранення внаслідок вибуху отримали 8 осіб, з яких 1 дитина. Після надання медичної допомоги на місці, госпіталізація пораненим не знадобилась. Пожежу оперативно ліквідовано», – йдеться в повідомленні.

В ОК «Південь» уточнили, що зараз на місці події працюють спеціалісти вибухотехніки й 11 слідчо-оперативних груп із числа працівників слідчого управління ГУНП в Одеській області й територіального підрозділу поліції. Попередня правова кваліфікація події – «порушення законів та звичаїв війни».

Станом на 23 червня, за даними Володимира Зеленського, російські війська від початку повномасштабного вторгнення випустили по Україні 2709 ракет.

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