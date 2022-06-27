Війська РФ обстріляли Одещину: 6 людей постраждали – ОК «Південь»

Російські військові завдали ракетного удару по Одещині із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М, внаслідок чого, за попередніми даними, постраждали шестеро людей, зокрема, одна дитина, повідомила Одеська міська рада з посиланням на дані оперативного командування «Південь».

«Внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища сталося руйнування і загорання кількох житлових будинків і господарчих споруд на орієнтовній площі 500 м2. Попередньо постраждало 6 осіб, серед яких 1 дитина. Від ДСНС залучено 3 одиниці техніки, 12 фахівців. Триває боротьба з вогнем», – йдеться в повідомленні міської ради в телеграмі, оприлюдненому в ніч на 27 червня.

Після ліквідації пожежі почне працювати слідчо-оперативна група Національної поліції.

Дані щодо масштабів руйнувань і постраждалих уточнюються, йдеться в повідомленні.

Напередодні речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що сили ППО знищили дві російські ракети на підльоті до Одеси.

Вранці 26 червня війська РФ обстріляли Київ, влучивши у житловий будинок у Шевченківському районі. Національна поліція України повідомила про одну загиблу людину і чотирьох поранених внаслідок цього обстрілу.

Крім того, внаслідок російських ракетних ударів по Черкащині 26 червня одна людина загинула, ще п’ятеро були поранені, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

Російські війська зі ствольної та реактивної артилерії, з гелікоптерів обстрілювали Сумщину 26 червня, випустили понад 150 снарядів та мін, одна людина загинула, ще одна поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Станом на 23 червня, за даними Володимира Зеленського, російські війська від початку повномасштабного вторгнення випустили по Україні 2709 ракет.