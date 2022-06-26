Біля Одеси знищили дві російські ракети – Братчук

Сили ППО знищили дві російські ракети над Одещиною, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.



«На підльоті до Одеси підрозділ ППО знищив дві ворожі ракети. Дякуємо», – написав він у телеграмі.



Раніше у соцмережах повідомлялось, що в Одесі чутно звуки вибуху.

Станом на 23 червня, за даними Володимира Зеленського, російські війська від початку повномасштабного вторгнення випустили по Україні 2709 ракет.

Як повідомили в оперативному командуванню «Південь», штормова погода в Чорному морі продовжує утримувати основний склад корабельного угруповання російського флоту в пунктах базування. В північно-західній частині Чорного моря Росія утримує 2 ракетних кораблі з 16 крилатими ракетами на борту.