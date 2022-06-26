Атака на школу в Торецьку, касетні боєприпаси, 1 загиблий і 8 поранених – Кириленко про ситуацію на Донеччині

Внаслідок російських атак на Донеччині загинула одна людина, ще восьмеро поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Росія вбиває цивільних! За 26 червня росіяни вбили ще одного мирного жителя Донеччини – у Новолуганську. Ще 8 людей сьогодні дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – написав він у телеграмі.



За словами Кириленка, сьогодні під обстріл потрапила школа в Торецьку, вчора було зруйновано школу у Маяках.



«Вкотре під ворожим вогнем Авдіївський коксохім і саме місто. Тут росіяни б'ють постійно, вбиваючи цивільних та знищуючи промисловий потенціал регіону. Касетні боєприпаси росіяни застосували у Гродівській громаді – відомо про щонайменше одного пораненого», – повідомив голова ОВА.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 23 червня змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.